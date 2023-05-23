Парламент Словении признал Голодомор геноцидом украинцев

Парламент Словении принял декларацию, которой признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом пишет 24ur.

"За" проголосовали 67 парламентариев, в то время как восемь не поддержали документ. Против принятия декларации выступила левая партия Levica: в частности, представитель политсилы Матей Т. Ватовец считает документ политическим актом, который базируется на ошибочных предпосылках.

Представители других парламентских групп сошлись во мнении, что принятие декларации четко выразит солидарность с украинским народом и поможет информировать широкую общественность о преступлении.

Госсекретарь Министерства иностранных дел Словении Самуэль Жбогар заявил, что правительство страны поддерживает декларацию.

"Правительство присоединяется к осуждению трагедии, которая повлекла страдание и гибель миллионов украинцев и жителей других советских республик", – высказался он, напомнив, что Россия сегодня разворовывает запасы украинского зерна и ограничивает экспорт в страны, которые нуждаются в продовольствии.

Реакция украинской стороны

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил словенских парламентариев за принятие декларации, которая чтит память миллионов жертв Голодомора.

"Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, продолжает укрепляться. Вместе к правде, а значит, и ответственности!" – высказался он.

Благодарность выразил и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Человечество должно знать и помнить этот ужас, чтобы он не повторился в будущем!" – отметил спикер украинского парламента.