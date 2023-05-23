Парламент Словенії визнав Голодомор геноцидом українців

Парламент Словенії ухвалив декларацію, якою визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це пише 24ur.

"За" проголосували 67 парламентарів, тоді як восьмеро не підтримали документ. Проти ухвалення декларації виступила ліва партія Levica: зокрема, представник політсили Матей Т. Ватовець вважає документ політичним актом, що базується на помилкових передумовах.

Представники інших парламентських груп зійшлися на думці, що прийняття декларації чітко висловить солідарність з українським народом і допоможе інформувати широку громадськість про злочин.

Реакція української сторони

Президент України Володимир Зеленський подякував словенським парламентарям за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору.

"Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності!" – висловився він.

Вдячність висловив і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Людство має знати та пам'ятати цей жах, щоби він не повторився у майбутньому!" – зазначив спікер українського парламенту.