Люксембург визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу

Палата депутатів Люксембургу 13 червня ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він привітав цей крок Люксембургу, назвавши голосування та кінцеве рішення історичними.

"Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати", — зауважив Кулеба.

Наразі пресслужба Палати депутатів Люксембургу ще не опублікувала текст резолюції. Про деталі документа повідомлять згодом.

Нагадаємо, протягом 2022 року країни почали одна за одною ухвалювати рішення про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. У грудні Європарламент підтримав таку резолюцію.

Після цього аналогічне рішення прийняла Народна асамблея Болгарії. Протягом весни Голодомор визнали геноцидом українського народу, зокрема, нижня палата парламентів Бельгії, парламент Ісландії та верхня палата парламенту Франції, а згодом і Сенат країни, а також парламент Словенії і Палата громад Великої Британії.