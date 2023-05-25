У Британії визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

25 травня Парламент Великої Британії ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дякую. Історична справедливість - це ключ до розуміння, хто і що є справжнім злом", - написав Єрмак.

Як повідомляє "Європейська правда" у Британії наголосили голод в Україні на початку 1930-х років був спровокований штучно, коли більшовицька влада відбирала урожай в українських селян.

Депутатка Консервативної партії Полін Летхем, яка представила відповідну резолюцію в Палаті громад провела паралелі з нинішньою ситуацією, яка відбувається на окупованих територіях України коли, через майже сто років, Росія знов викрадає українське зерно.

"Саме тому ми повинні запевнити українську владу та міжнародний правопорядок, що Велика Британія – принаймні британський парламент – не ігноруватиме воєнні злочини й злочини проти людяності", – заявила Летхем.

Нагадаємо, 23 травня Парламент Словенії ухвалив подібну декларацію, якою визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. 17 травня таку ж резолюцію схвалила і Франція. Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.