Парламентська асамблея НАТО визнала злочини РФ проти України геноцидом

Під час засідання Парламентської Асамблеї НАТО у Люксембурзі було одноголосно прийнято декларацію, яка визнає дії Росії проти України як геноцид, а терористичний режим в Росії - рашизмом.

Про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн публічно заявити на саміті в Вільнюсі про намір прийняти Україну в Альянс і затвердити конкретні кроки для її вступу до НАТО.

"Це є дипломатичною перемогою, оскільки всі наші головні вимоги до фінального тексту декларації були враховані", - написав Чернєв.

Декларація включає підтримку міжнародного трибуналу, надання допомоги Україні як під час війни так і після неї, засудження ідеології расизму, відновлення територіальної цілісності, застосування санкцій, вимогу про репарації, запровадження плану Маршалла та багато іншого.

Чернєв зазначив, що тепер фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами.

Нагадаємо, 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка визнає геноцидом примусову депортацію українських дітей та дорослих в Росію. Термін "геноцид" відносно дій РФ в офіційному документі такого рівня згадується вперше.