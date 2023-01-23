В ПАРЄ розглянуть низку важливих для України резолюцій

На порядку денному зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка відкривається 23 січня, є низка значущих для України резолюцій, повідомила народний депутат, член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

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"У фокусі – чотири важливі для України резолюції: "Правові аспекти та аспект прав людини в агресії Російської Федерації проти України" – найбільший документ сесії, який буде ухвалено за підсумками дебатів за терміновою процедурою", – написала вона у Facebook.

За її словами, на сесії ПАРЄ також планують розглянути резолюції:

"Саміт Ради Європи у Рейк'явіку: Об'єднані довкола цінностей перед надзвичайними викликами";

"Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом";

"Вплив збройних конфліктів на навколишнє середовище".

Вона зазначила, що під час обговорення резолюції "Саміт Ради Європи в Рейк'явіку…" буде окреслено теми зустрічі лідерів країн-членів Ради Європи у травні.

"Розглянемо також і кадрові питання: члени української делегації зможуть бути представлені у керівництві комітетів", – додала вона.

Нагадаємо, що очільник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вирішив балотуватися на посаду президента ПАРЄ на 2023 рік.