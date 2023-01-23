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В ПАСЕ рассмотрят ряд важных для Украины резолюций
В повестке дня зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открывается 23 января, есть ряд значимых для Украины резолюций, сообщила народный депутат, член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук.
"В фокусе – четыре важные для Украины резолюции: "Правовые аспекты и аспект прав человека в агрессии Российской Федерации против Украины" – самый большой документ сессии, который будет принят по итогам дебатов по срочной процедуре", – написала она в Facebook .
По ее словам, на сессии ПАСЕ также планируется рассмотреть резолюции:
- "Саммит Совета Европы в Рейкьявике: Объединенные вокруг ценностей перед чрезвычайными вызовами";
- "сексуальное насилие, связанное с конфликтом";
- "Влияние вооруженных конфликтов на окружающую среду".
Она отметила, что во время обсуждения резолюции "Саммит Совета Европы в Рейкьявике…" будут очерчены темы встречи лидеров стран-членов Совета Европы в мае.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Рассмотрим также кадровые вопросы: члены украинской делегации смогут быть представлены в руководстве комитетов", – добавила она.
Напомним, что глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко (фракция "Слуга народа") решил баллотироваться на пост президента ПАСЕ на 2023 год.