В ПАСЕ рассмотрят ряд важных для Украины резолюций

В повестке дня зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открывается 23 января, есть ряд значимых для Украины резолюций, сообщила народный депутат, член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"В фокусе – четыре важные для Украины резолюции: "Правовые аспекты и аспект прав человека в агрессии Российской Федерации против Украины" – самый большой документ сессии, который будет принят по итогам дебатов по срочной процедуре", – написала она в Facebook .

По ее словам, на сессии ПАСЕ также планируется рассмотреть резолюции:

"Саммит Совета Европы в Рейкьявике: Объединенные вокруг ценностей перед чрезвычайными вызовами";

"сексуальное насилие, связанное с конфликтом";

"Влияние вооруженных конфликтов на окружающую среду".

Она отметила, что во время обсуждения резолюции "Саммит Совета Европы в Рейкьявике…" будут очерчены темы встречи лидеров стран-членов Совета Европы в мае.

"Рассмотрим также кадровые вопросы: члены украинской делегации смогут быть представлены в руководстве комитетов", – добавила она.

Напомним, что глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко (фракция "Слуга народа") решил баллотироваться на пост президента ПАСЕ на 2023 год.