Український нардеп подав заявку на президентство в ПАРЄ

Очільник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вирішив балотуватися на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на 2023 рік.

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Про це розповів сам нардеп на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши лист своїх колег до європейської міжпарламентської організації про підтримку його висунення кандидатом на цю посаду.

"Щиро вдячний своїм колегам за підтримку мого рішення висунути свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи", – повідомив Мережко.

За його словами, один із пунктів його передвиборчої програми – відновлення демократії всередині ПАРЄ.

"Антидемократичну систему виборів президента, яка існує зараз, і яка є, по суті, виборами без виборів, потрібно замінити на справжні конкурентні вибори", – переконаний депутат.

Мережко також вважає, що ПАРЄ "необхідно рішуче позбутися будь-якого російського або проросійського впливу" і зробити ці зміни невідворотними, не допустити повернення до політики діалогу з Росією.

На думку Мережка, ПАРЄ має розширити систему захисту прав людини та активно протидіяти порушенням прав людини та злочинам проти її прав, які вчиняють країни, які не є членами Ради Європи.

Нагадаємо, ще в середині жовтня минулого року ПАРЄ визнала російський режим терористичним. "За" – 99 делегатів. Утримався один.