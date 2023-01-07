Украинский нардеп подал заявку на президентство в ПАСЕ

Глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко (фракция "Слуга народа") решил баллотироваться на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на 2023 год.

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Об этом рассказал сам нардеп на своей странице в Facebook, обнародовав письмо своих коллег в европейскую межпарламентскую организацию о поддержке его выдвижения кандидатом на этот пост.

"Искренне благодарен своим коллегам за поддержку моего решения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы", – сообщил Мережко.

По его словам, один из пунктов его предвыборной программы – возобновление демократии внутри ПАСЕ.

"Антидемократическую систему выборов президента, которая существует сейчас и является, по сути, выборами без выборов, нужно заменить на настоящие конкурентные выборы", – полагает депутат.

Мережко также считает, что ПАСЕ "необходимо решительно избавиться от какого-либо российского или пророссийского влияния" и сделать эти изменения неотвратимыми, не допустить возвращения к политике диалога с Россией.

По мнению Мережко, ПАСЕ должна расширить систему защиты прав человека и активно противодействовать нарушениям прав человека и преступлениям против его прав, совершаемых странами, не являющимися членами Совета Европы.

Напомним, еще в середине октября прошлого года ПАСЕ признала российский режим террористическим. "За" – 99 делегатов. Удержался один.