Парламентская ассамблея НАТО признала преступления РФ против Украины геноцидом

В ходе заседания Парламентской Ассамблеи НАТО в Люксембурге была единогласно принята декларация, признающая действия России против Украины как геноцид, а террористический режим в России - рашизмом.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Кроме того, ПА НАТО призвала правительства своих стран публично заявить на саммите в Вильнюсе о намерении принять Украину в Альянс и утвердить конкретные шаги по ее вступлению в НАТО.

В ПАСЕ рассмотрят ряд важных для Украины резолюций

"Это дипломатическая победа, поскольку все наши главные требования к финальному тексту декларации были учтены", - написал Чернев.

Декларация включает в себя поддержку международного трибунала, оказание помощи Украине как во время войны так и после нее, осуждение идеологии расизма, восстановление территориальной целостности, применение санкций, требование о репарации, введение плана Маршалла и многое другое.

Чернев отметил, что фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами.

Напомним, 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признающую геноцидом принудительную депортацию украинских детей и взрослых в Россию. Термин "геноцид" в отношении действий РФ в официальном документе такого уровня упоминается впервые.