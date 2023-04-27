В ПАСЕ признали депортацию украинских детей в Россию геноцидом

27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признающую геноцидом принудительную депортацию украинских детей и взрослых в Россию. Термин "геноцид" в отношении действий РФ в официальном документе такого уровня упоминается впервые.

Об этом сообщил нардеп и член постоянной делегации Верховной рады ПАСЕ Алексей Гончаренко.

В резолюции отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация - это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность.

Парламентская Ассамблея поддержала решение Международного Уголовного Суда по ордеру на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовской-Беловой. И это одно из главных решений ПАСЕ в этой резолюции.

По словам Гончаренко, не все члены ПАСЕ являются странами, ратифицировавшими Римский устав по которому выдан ордер на арест Путина. И именно принятие этой резолюции расширяет круг стран, где Путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях.

Усилия Украины по возвращению детей находят поддержку Еврокомиссии, которая вместе с Польшей и ООН начинает инициативу по их поиску. Однако, несмотря на неоднократные обращения Верховной Рады, реакция профильных международных организаций, которые должны приоритетно заниматься защитой прав детей, недопущением их вывоза в РФ, их возвращением, очень слаба.