В ПАРЄ визнали депортацію українських дітей до Росії геноцидом 

27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка визнає геноцидом примусову депортацію українських дітей та дорослих в Росію. Термін "геноцид" відносно дій РФ в офіційному документі такого рівня згадується вперше.

Про це повідомив нардеп та член постійної делегації Верховної ради ПАРЄ Олексій Гончаренко.

В резолюції зазначається, що згідно з нормами міжнародного права, примусова депортація - це ознака геноциду, тому всі випадки мають розслідуватись, а всі причетні понести відповідальність.

Парламентська Асамблея підтримала рішення Міжнародного Кримінального Суду щодо ордеру на арешт президента росії Путіна, та Уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової. І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції.

За словами Гончаренка, не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут по якому виданий ордер на арешт Путіна. І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де Путін офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах.

Зусилля України щодо повернення дітей знаходять підтримку Єврокомісії, яка разом із Польщею та ООН розпочинає ініціативу з їх пошуку. Однак попри неодноразові звернення Верховної Ради, реакція профільних міжнародних організацій, які мають пріоритетно займатися захистом прав дітей, недопущенням їх вивезення до РФ, їх поверненням, дуже слабка.