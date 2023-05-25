В Британии признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

25 мая Парламент Великобритании принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Спасибо. Историческая справедливость – это ключ к пониманию, кто и что является настоящим злом", – написал Ермак.

Как сообщает "Европейская правда" в Британии отметил голод в Украине в начале 1930-х годов был спровоцирован искусственно, когда большевистские власти отбирали урожай у украинских крестьян.

Депутат Консервативной партии Полин Летхэм, которая представила соответствующую резолюцию в Палате общин, провела параллели с нынешней ситуацией, которая происходит на оккупированных территориях Украины, когда, спустя почти сто лет, Россия вновь похищает украинское зерно.

"Именно поэтому мы должны заверить украинские власти и международный правопорядок, что Великобритания - по крайней мере, британский парламент - не будет игнорировать военные преступления и преступления против человечности", - заявила Летхэм.

Напомним, 23 мая Парламент Словении принял подобную декларацию, признавшую Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. 17 мая такую же резолюцию приняла и Франция. В целом, Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты почти трех десятков стран мира, в том числе и в Европе.