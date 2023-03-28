Нацсобрание Франции признало Голодомор геноцидом украинского народа

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло резолюцию о признании геноцидом украинцев и осуждении большого голода 1932-1933 годов, известного как Голодомор, сообщается на сайте французского парламента.

За такое решение проголосовало 168 депутатов из 170 принявших участие в голосовании. Против голосовали двое членов фракции "Левые демократы и республиканцы" (представители Коммунистической партии Франции Жан-Поль Лекок и Жан-Марк Телье, остальные члены фракции в голосовании не участвовали).

Резолюция считается принятой, хотя в голосовании участвовало и меньшинство депутатов нижней палаты (всего их 577). В частности, полностью его проигнорировала другая ультралевая фракция "Непокоренная Франция - Новый народный экологический и социальный союз".

В документе отмечается геноцидальный характер навязанного и спланированного советской властью против украинского населения голода, а также подтверждается поддержка украинского народа в его стремлении к признанию массовых преступлений, совершенных против него советским режимом.

В частности, указано, что именно насильственная коллективизация, навязанная режимом Иосифа Сталина, привела к гибели миллионов людей, особенно среди этнических меньшинств бывшего Советского Союза, в том числе нескольких миллионов украинцев.

Французский парламент отмечает преднамеренный характер полного или частичного уничтожения национальной идентичности и самого украинского народа, в частности украинского крестьянства, путем конфискации посевов и семян, усиления репрессий, закрытия границ и установления блокады сел.

Также подчеркивается, что признание геноцидов, совершенных на протяжении всей истории Европы, должно позволить избежать повторения подобных преступлений в будущем, а долгом депутатов является почтить память жертв массовых преступлений, совершенных тоталитарными режимами, признавая их страдания и характер совершенных деяний.

Парламент также предлагает правительству Франции официально признать, публично осудить геноцидальный характер Голодомора, а также почтить память всех его жертв и выразить свою солидарность с украинским народом, пострадавшим от этой трагедии.

Также депутаты призвали правительство продолжать свои дипломатические инициативы, направленные на международное признание Голодомора и содействовать на международной арене свободному доступу к архивам, касающимся Голодомора, особенно в России, с тем чтобы историки могли продолжать свои исследования, направленные на установление и документирование соответствующих фактов.

Напомним также, что на днях Голодомор геноцидом признал парламент Исландии. Ранее в марте такой акт приняла нижняя палата парламента Бельгии, а 1 февраля - парламент Болгарии.

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