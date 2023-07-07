Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа

Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами - это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения столь страшных преступлений", - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Нидерланды за сильную и комплексную поддержку нашего государства в борьбе за будущее Украины и всего свободного мира.

Напомним, 28 июня парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Аналогичное решение принял 20 июня парламент Словакии.

Заметим, что Голодомор признали геноцидом украинского народа уже в Бельгии, Исландии, Франции, Словении, Великобритании .

Также Европарламент поддержал резолюцию о признании Голодомора 1922-23 годов на Украине геноцидом украинского народа.