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Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа
Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами - это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения столь страшных преступлений", - подчеркнул Зеленский.
Он также поблагодарил Нидерланды за сильную и комплексную поддержку нашего государства в борьбе за будущее Украины и всего свободного мира.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 28 июня парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Аналогичное решение принял 20 июня парламент Словакии.
Заметим, что Голодомор признали геноцидом украинского народа уже в Бельгии, Исландии, Франции, Словении, Великобритании .
Также Европарламент поддержал резолюцию о признании Голодомора 1922-23 годов на Украине геноцидом украинского народа.