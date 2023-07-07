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Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу

Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу
Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом. Фото: Вікіпедія

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", - підкреслив Зеленський.

Він також подякував Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.

Нагадаємо, 28 червня парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Аналогічне рішення прийняв 20 червня парламент Словаччини.

Зауважимо, Голодомор визнали геноцидом українського народу вже у Бельгії ІсландіїФранції, Словенії, Великій Британії.

 Також   Європарламент підтримав  резолюцію про визнання Голодомору 1922-23 років  в Україні геноцидом українського народу.

Автор:
Світлана Манько