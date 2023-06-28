Ще одна країна Європи визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українців

Парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також подякував хорватському парламенту за "вшанування пам’яті мільйонів жертв цим історичним голосуванням".

За його словами, до листопада 2022 року 15 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу. Відтоді приєдналося ще 12 країн.

"Я дякую їм за те, що почули наші прохання, і запрошую інших приєднатися. Визнання вшановує жертв і застерігає майбутні покоління запобігати геноциду", - зазначив міністр.

Нагадаємо, протягом 2022 року країни почали одна за одною ухвалювати рішення про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. У грудні Європарламент підтримав таку резолюцію.

Після цього аналогічне рішення прийняла Народна асамблея Болгарії. Протягом весни Голодомор визнали геноцидом українського народу, зокрема, нижня палата парламентів Бельгії, парламент Ісландії та верхня палата парламенту Франції, а згодом і Сенат країни, а також парламент Словенії і Палата громад Великої Британії.

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