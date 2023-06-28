Еще одна страна Европы признала Голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинцев

Парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Благодарен Хорватии за это историческое голосование. Мир никогда не смирится с преступлениями Кремля – ни прошлыми, ни современными", - отметил он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также поблагодарил хорватский парламент за "чествование памяти миллионов жертв этим историческим голосованием".

По его словам, до ноября 2022 года 15 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа. С этого времени присоединилось еще 12 стран.

"Я благодарю их за то, что услышали наши просьбы, и приглашаю других присоединиться. Признание чествует жертв и предостерегает будущие поколения предотвращать геноцид", - отметил министр.

Напомним, в течение 2022 года страны одна за другой начали принимать решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В декабре Европарламент поддержал такую резолюцию.

После этого аналогичное решение приняла Народная ассамблея Болгарии. В течение весны Голодомор признали геноцидом украинского народа, в частности, нижняя палата парламента Бельгии, парламент Исландии и верхняя палата парламента Франции, а впоследствии и Сенат страны, а также парламент Словении и Палата общин Великобритании.

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