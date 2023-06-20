Словакия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев

Парламент Словакии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и честь миллионов невинных жертв", - отметил он и поблагодарил за такое решение.

Также за такое решение поблагодарил министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Этот акт исторической справедливости служит суровым напоминанием о нашей ответственности за то, чтобы злоумышленники не остались безнаказанными. Спасибо, Словакия!", - подчеркнул он.

Напомним, в течение 2022 года страны одна за другой начали принимать решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В декабре Европарламент поддержал такую резолюцию.

После этого аналогичное решение приняла Народная ассамблея Болгарии. В течение весны Голодомор признали геноцидом украинского народа, в частности, нижняя палата парламента Бельгии, парламент Исландии и верхняя палата парламента Франции, а впоследствии и Сенат страны, а также парламент Словении и Палата общин Великобритании.