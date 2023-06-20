Словаччина визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українців

Парламент Словаччини визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", - зазначив він і подякував за таке рішення.

Також за таке рішення подякував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Цей акт історичної справедливості слугує суворим нагадуванням про нашу відповідальність за те, щоб зловмисники не залишилися безкарними. Дякую, Словаччина!", - наголосив він.

Нагадаємо, протягом 2022 року країни почали одна за одною ухвалювати рішення про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. У грудні Європарламент підтримав таку резолюцію.

Після цього аналогічне рішення прийняла Народна асамблея Болгарії. Протягом весни Голодомор визнали геноцидом українського народу, зокрема, нижня палата парламентів Бельгії, парламент Ісландії та верхня палата парламенту Франції, а згодом і Сенат країни, а також парламент Словенії і Палата громад Великої Британії.