На завершение строительства музея Голодомора из бюджета выделяют 573,9 млн грн

Верховная Рада на заседании 13 июля поддержала выделение дополнительных 573,9 млн грн из государственного бюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №3473 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", предусматривающий выделение дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора.

За соответствующее решение проголосовали 312 нардепов.

Кравчук напомнила, что на платформе этого музея запланировано проведение основных официальных мероприятий к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

"Также успокою скептиков, волнующихся за государственную казну: инициатива не предусматривает общего увеличения расходов государственного бюджета на текущий год. А вот ее реализация поможет достаточно быстро завершить уже начатые строительные работы, ввести объект в эксплуатацию и достойно почтить память миллионов жертв трагедии", – отметила Кравчук.

Она добавила, что историческая память и справедливость важны как внутри страны, так и на международном уровне.

"Убеждена, что после открытия музей Голодомора станет must visit для всех иностранных гостей", - подчеркнула Кравчук.

Отметим, Национальный музей Голодомора создан по приказу Кабмина 8 июля 2009 еще при президентстве Виктора Ющенко. Открытие первой очереди комплекса музея прошло в августе 2009 года.

Строительство второй очереди комплекса началось в 2017 году при президенте Петре Порошенко.

28 ноября 2020 года, во время памяти жертв Голодомора в Украине, президент Владимир Зеленский поручил правительству дофинансировать проект комплекса Национального музея Голодомора.

Музей должны были ввести в эксплуатацию еще в прошлом году, однако полномасштабная война помешала этим планам.

Заказчиком строительства является ГП "Дирекция по строительству "Мемориал жертв Голодомора". Музей сможет одновременно принимать 1,5 тысяч посетителей.

Заметим, что Голодомор признали геноцидом украинского народа уже в Бельгии, Исландии, Франции, Словении, Великобритании, Нидерландах, Хорватии, Словакии.

Также Европарламент поддержал резолюцию о признании Голодомора 1922-23 годов на Украине геноцидом украинского народа.