Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенат Республіки – верхня палата парламенту Італії – визнала Голодомор геноцидом українського народу. Як йдеться в повідомленні законодавчого органу, відповідна пропозиція була схвалена 130 голосами при відсутності тих, хто виступив проти, і чотирьох депутатах, що утрималися (всього в Сенаті 206 депутатів).

Вона, зокрема, зобов'язує владу Італії сприяти поінформованості та пам'яті про трагедію Голодомору в цій країні та за кордоном, а також реалізувати рекомендації, викладені Європейським парламентом у резолюції 2022/3001 від 15 грудня 2022 року ("90 років після Голодомору: визнання масового морення голодом геноцидом") та Парламентською асамблеєю Ради Європи в резолюції №1481 від 25 січня 2006 року про необхідність засудження міжнародною спільнотою злочинів тоталітарних комуністичних режимів.

Про що йдеться у рішенні

Автори ініціативи вказують, що у 1932-1933 роках комуністичний режим СРСР на чолі з Йосипом Сталіним навмисне спровокував голод, що спричинив мільйони смертей, переважно селян та дрібних землевласників, серед цивільного населення тодішньої Української РСР.

Цей голод, відомий в історії як Голодомор, став наслідком низки політичних та економічних рішень радянського диктатора Сталіна та правлячої еліти КПРС, одним із яких була колективізація землі як складова планової радянської економіки, започаткована в умовах першої п'ятирічки (1928-1932 роки).

Вказано, що мета колективізації землі полягала в тому, щоб перетворити селян і дрібних землевласників на державних сільськогосподарських робітників, зайнятих у колгоспах, позбавивши їх безпосереднього контролю над засобами виробництва та посівами.

Крім того, причиною голоду стала форсована індустріалізація радянського суспільства, яка вимагала все більшого перекидання засобів та робочої сили з сільської місцевості до міст на шкоду селянам та їхнім родинам.

Третьою ж причиною називається розкулачування, тобто планомірне та навмисне знищення класу "кулаків" - дрібних землевласників, які рішуче виступали проти колективізації землі та реквізиції сільськогосподарської продукції та худоби, які були для них основними засобами для існування

Дане явище також названо спланованим винищенням, яке завершилося депортацією сотень тисяч "кулаків" на примусові роботи та у табори для військовополонених (ГУЛАГ).

Як зазначено в постанові, Голодомор забрав, за різними оцінками, від 7 до 10 мільйонів життів, викликавши значне скорочення сільського населення України, при цьому Радянський Союз заперечував існування Голодомору до 1980-х років, але й згодом пояснював його природними та ненавмисними причинами.

Також сенатори вказують, що у 2022-2023 роках відзначається 90-річчя Голодомору, що відбувається "в історичний момент, коли український народ страждає від агресії, розв'язаної Російською Федерацією, частина правлячого класу якої ніколи повністю не розривала зв'язку з радянським минулим".

На їхню думку, ці представники російської еліти переслідують імперський і гегемоністський задум, спрямований на розширення російської сфери впливу на різні території, які раніше належали колишньому СРСР, зокрема на Україну.

"Символічними в цьому сенсі є червоні прапори колишнього Радянського Союзу з серпом і молотом на російських танках під час наступу на українську територію, які також встановлювалися й на меріях низки окупованих міст", - зазначено в документі.

Як підкреслюють його автори, пам'ять про Голодомор та радянські злочини проти українського народу набуває сьогодні ще більшого значення у світлі російського вторгнення та нової спроби стерти українську національну ідентичність.

Реакція влади України

Рішення привітав, зокрема, президент України Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він зазначив важливість того, що "визнання світом історичної правди про Голодомор стає дедалі впевненішим". За його словами, "крок за кроком ми забезпечимо повне визнання цієї правди".

У свою чергу, керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що "називати речі своїми іменами - це ключ, який дозволить запобігти повторенню жахливих злочинів".

"Вдячні Італії за потужну та багатогранну підтримку України у боротьбі за наше майбутнє та відновлення справедливості. Перемога над російським злом та історична справедливість - це те, що має бути Україною", - написав він.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував італійським сенаторам за "важливе та справедливе рішення, ухвалене в момент, коли Україна протистоїть російській агресії". За його словами, вшанування пам'яті мільйонів жертв є важливим кроком у відновленні історичної справедливості.

Як зазанчив, в свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, "цей важливий крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду".

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