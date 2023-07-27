Отставка Ткаченко. Верховная Рада уволила министра культуры

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом 27 июля сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Соответствующее решение набрало 321 голос "за".

По словам Железняка, вопрос назначения нового министра сегодня не стоит в повестке дня и, скорее всего, на этой неделе не будет.

Итоги голосования касательно увольнения Александра Ткаченко. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Почему уволили Ткаченко?

Недавно в сети возникла волна возмущений из-за того, что Минкульт в лице Мультимедийной платформы иновещания Украины заключил договор на разработку сценария и частичное производство сериала с рабочим названием "СМТ Ингулец" за 33,6 млн грн. Та же структура договорилась о разработке сериала "Санаторий "Незабудка" за 10 млн грн.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просит Кабинет министров инициировать увольнение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"Во время такой войны максимум государственного внимания, а значит, и государственных ресурсов должно идти на оборону. Очевидная вещь. А каждый проект, который может быть реализован за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован за счет именно внебюджетных ресурсов", – сказал глава государства.

21 июля Ткаченко самостоятельно подал заявление об отставке, хотя еще накануне говорил, что не собирается делать этого.

В свою очередь комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал увольнение.

Отметим, что Ткаченко уже подавал заявление в ноябре 2021 года, возмутившись отделением Госкино от Минкульта и малым бюджетом на культуру на следующий год. Однако то заявление не зарегистрировали в Верховной Раде. Второе он тогда не написал: по словам министра, коллеги сказали ему, что "отставка не своевременна".