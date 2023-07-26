Отставка Ткаченко. Гуманитарный комитет Рады не поддержал увольнение

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом говорится на странице комитета Facebook.

Отмечается, что вопрос об отставке министра будет рассмотрен путем голосования в сессионном зале парламента.

Как сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович, увольнение поддержали только он и депутаты Николай Княжицкий, София Федина и Гео Лерос.

"Ткаченко может стать уникальным министром, которого дважды не отправили в отставку", – добавил парламентарий.

Почему Ткаченко подал в отставку?

Недавно в сети возникла волна возмущений из-за того, что Минкульт в лице Мультимедийной платформы иновещания Украины заключил договор на разработку сценария и частичное производство сериала с рабочим названием "СМТ Ингулец" за 33,6 млн грн. Та же структура договорилась о разработке сериала "Санаторий "Незабудка" за 10 млн грн.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просит Кабинет министров инициировать увольнение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"Во время такой войны максимум государственного внимания, а значит, и государственных ресурсов должно идти на оборону. Очевидная вещь. А каждый проект, который может быть реализован за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован за счет именно внебюджетных ресурсов", – сказал глава государства.

21 июля Ткаченко самостоятельно подал заявление об отставке, хотя еще накануне говорил, что не собирается делать этого.

Отметим, что это уже вторая попытка отставки министра. Предыдущее заявление Ткаченко подал в ноябре 2021 года, возмутившись отделением Госкино от Минкульта и малым бюджетом на культуру на следующий год. Однако то заявление не зарегистрировали в Верховной Раде. Второе он тогда не написал: по словам министра, коллеги сказали ему, что "отставка не своевременна".