Відставка Ткаченка. Гуманітарний комітет Ради не підтримав звільнення

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Про це йдеться на сторінці комітету в Facebook.

Зазначається, що питання про відставку міністра розглядатиметься шляхом голосування в сесійній залі парламенту.

Як повідомив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Володимир Вʼятрович, звільнення підтримали лише він і депутати Микола Княжицький, Софія Федина та Гео Лерос.

"​​Ткаченко може стати унікальним міністром, якого двічі не відправили у відставку", – додав парламентар.

Чому Ткаченко подав у відставку?

Нещодавно у мережі виникла хвиля обурень через те, що Мінкульт в особі Мультимедійної платформи іномовлення України уклав договір на розробку сценарію та часткове виробництво серіалу з робочою назвою "СМТ Інгулець" за 33,6 млн грн. Та ж структура домовилася про розробку серіалу "Санаторій "Незабудка" за 10 млн грн.

20 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що просить Кабінет міністрів ініціювати звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

"У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів", – сказав очільник держави.

21 липня Ткаченко самостійно подав заяву про відставку, хоча ще напередодні говорив, що не збирається робити цього.

Зауважимо, що це вже друга спроба відставки міністра. Попередню заяву Ткаченко подав у листопаді 2021 року, обурившись відокремленням Держкіно від Мінкульту та малим бюджетом на культуру на наступний рік. Однак ту заяву не зареєстрували у Верховній Раді. Другу він тоді не написав: за словами міністра, колеги сказали йому, що "відставка не на часі".