Рада отримала заяву Ткаченка про звільнення

У п'ятницю, 21 липня, до Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він уточнив, що Ткаченко вирішив піти з посади за власною ініціативою. Він очолював відомство з 4 червня 2020 року.

"Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", — додав Стефанчук.

Напередодні, ввечері 20 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем щодо "питання, яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості", а саме щодо бюджетних видатків.

За його словами, він запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз дійсно потрібні. Другий: попросив Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України.

Після цього міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку.

Чому Ткаченко йде у відставку

Суспільство обурилось через укладення Мінкультом в особі "Мультимедійної платформи іномовлення України" договору на розробку сценарію та часткове виробництво серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець" за 33,6 мільйона гривень. 12 липня та ж структура домовилася про розробку серіалу під робочою назвою "Санаторій "Незабудка" за 10 мільйонів гривень.

Водночас Ткаченко заявив, що "захист і промоція української кінокультури неможливі без виділення державних коштів". Активісти ж вважають, що під час війни більш доцільно витрачати гроші на оборону країни.

До того ж нещодавно Мінкульт запросив 574 млн грн з державного бюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору за рахунок зменшення витрат Міністерства фінансів на "загальнодержавні видатки та кредитування".