Рада получила заявление Ткаченко об увольнении

В пятницу, 21 июля, в Верховную Раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об освобождении от должности министра культуры и информационной политики Украины.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он уточнил, что Ткаченко решил уйти с должности по собственной инициативе. Он возглавлял ведомство с 4 июня 2020 года.

"Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - добавил Стефанчук.

Накануне, вечером 20 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем по поводу "вопроса, который следует рассматривать, в частности, через призму справедливости", а именно по бюджетным расходам.

По его словам, он предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. Второе: попросил Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины.

После этого министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке.

Почему Ткаченко уходит в отставку

Общество возмутилось из-за заключения Минкультом в лице "Мультимедийной платформы иновещания Украины" договора на разработку сценария и частичное производство сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец" за 33,6 миллиона гривен. 12 июля та же структура договорилась о разработке сериала под рабочим названием "Санаторий "Незабудка" за 10 миллионов гривен.

В то же время Ткаченко заявил, что "защита и продвижение украинской кинокультуры невозможны без выделения государственных средств". Активисты же считают, что во время войны целесообразнее тратить деньги на оборону страны.

К тому же, недавно Минкульт запросил 574 млн грн из государственного бюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора за счет уменьшения расходов Министерства финансов на "общегосударственные расходы и кредитование".