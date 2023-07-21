"Удивился заявлению президента". Ткаченко заявил, что подал в отставку с должности министра культуры

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал заявление об отставке.

Об этом он сообщил в Telegram.

В вечернем обращении 20 июля президент Владимир Зеленский попросил Кабинет министров рассмотреть вопрос об инициировании увольнения министра Александра Ткаченко. Глава государства указал, что финансирование музеев, культурных центров, символов, сериалов и т.п. важно, "но сейчас другие приоритеты".

По словам министра, вечером 20 июля он принес главе правительства Денису Шмыгалю заявление об отставке "из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны".

"Только потом удивился заявлению президента по этому же вопросу", - отметил он.

Ткаченко считает, что культура во время войны важна, потому что "это война не только за территории, а и за людей".

"И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других", - добавил он.

Почему возникла дискуссия об отставке Ткаченко

Отметим, что в последние дни возмущение многих пользователей сети вызвало, в частности, заключение Минкультом в лице "Мультимедийной платформы иновещания Украины" договора на разработку сценария и частичное производство сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец" за 33,6 миллиона гривен. 12 июля та же структура договорилась о разработке сериала под рабочим названием "Санаторий "Незабудка" за 10 миллионов гривен.

Ткаченко заявил, что защита и продвижение украинской кинокультуры невозможны без выделения государственных средств и лишь за средства доноров, и сообщил, что в общей сложности на финансирование кино Украина собирается потратить около 400 миллионов гривен.

Заметим также, что перед этим возмущение многих интернет-пользователей вызвало и выделение Верховной Радой Минкульту 574 миллиона гривен из государственного бюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора за счет уменьшения ассигнований Министерству финансов на "общегосударственные расходы и кредитование".

Напомним, что в июне Шмыгаль заявлял в ответ на петицию об увольнении Ткаченко, что не видит оснований для этого. При этом отметим, что до полномасштабной войны с Россией, в ноябре 2021 года, Ткаченко сам писал заявление на увольнение из-за выведения из сферы ответственности Минкульта Государственного агентства кино. Однако пропрезидентская фракция "Слуга народа" в Раде отказалась поддерживать увольнение Ткаченко, который и сам до назначения министром в июне 2020 года являлся ее членом.