Зеленский уволил Пристайко с должности посла в Британии после его заявления о "нездоровом сарказме"

Президент Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в тексте документа.

Также этим указом, Пристайко уволен с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).

Что предшествовало увольнению Пристайко

11-12 июля в Вильнюсе прошел очередной саммит НАТО. В первый день мероприятия президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Альянс не имеет никаких временных рамок для приглашения и членства страны, назвав это "беспрецедентным и абсурдным".

Когда министра обороны Великобритании Бена Уоллеса попросили прокомментировать эту критику, он сказал о необходимости большей благодарности за оказанную Украине помощь. При этом он добавил, что страны Запада – не Amazon, и они не могут выполнять все запросы Украины. Однако позже Уоллес заявил, что его слова о необходимости большей благодарности за поддержку Украины были несколько искажены.

Зеленский после этого заявил, что Украина всегда была благодарна Британии за поддержку, поэтому заявление Воллеса необоснованно. Он добавил, что мы "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".

В то же время Пристайко назвал заявление Зеленского "нездоровым сарказмом". По его словам, сарказм не нужен между дружественными странами.

Напомним, Пристайко был назначен послом в Великобританию указом президента Владимира Зеленского в июле 2020 года. До этого Пристайко был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а перед этим возглавлял МИД.