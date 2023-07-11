Кабмин уволил замминистра иностранных дел Мельника

Кабинет министров уволил Андрея Мельника с должности заместителя министра иностранных дел. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним, что 20 июня президент Владимир Зеленский назначил Мельника послом в Бразилии. Однако о том, что его должны назначить на эту должность, стало известно еще 11 мая, когда бразильская сторона предоставила соответствующий агреман, а Украину посетил и встретился с Мельником главный советник президента Бразилии Селсу Аморим.

Мельник стал заместителем министра иностранных дел в ноябре 2022 года. До июля прошлого года он занимал должность посла Украины в Германии, на которой стал известен благодаря ряду резких и скандальных заявлений, нетипичных для дипломатического общения, в адрес этой страны и ее политиков, в частности, связанных с их реакцией на события в Украине и медленным согласованием предоставления ей вооружений.

Он поступил на дипломатическую службу еще в 1997 году, начав работу старшим консультантом в управлении внешней политики Администрации президента, в 1999-2003 годах работал вторым, а впоследствии первым секретарем посольства Украины в Австрии, в 2005-2007 - заместителем руководителя департамента Секретариат президента.

В 2007-2012 годах Мельник был консулом Украины в Гамбурге (Германия), в 2012-2014 возглавлял Третий территориальный департамент МИД, в марте 2014 – январе 2015 был заместителем министра Кабинета министров, после чего и стал послом в Ним.

Отметим, что Бразилия, где теперь будет работать дипломат, не считается особо дружественной Украине страной: в частности, ее президент Луис Инасиу Лула да Силва ранее неоднократно неоднозначно высказывался относительно войны в Украине, предлагая создать "клуб мира", в частности в формате, похожем на G20 и "обсудить Крым". Посредником же в прекращении войны, по его мнению, должен выступить Китай.

В ходе поездки в сам Китай бразильский президент заявлял, что США должны прекратить поощрять войну в Украине. При этом украинская власть, несмотря на раздражение, инициативы Лулы комментировала сдержанно, благодаря бразильского лидера за попытку найти решение для прекращения войны и приглашая посетить Украину лично.