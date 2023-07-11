Кабмін звільнив заступника міністра закордонних справ Мельника

Кабінет міністрів звільнив Андрія Мельника з посади заступника міністра закордонних справ. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, що 20 червня президент Володимир Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії. Втім про те, що його мають призначити на цю посаду, стало відомо ще 11 травня, коли бразильська сторона надала відповідний агреман, а Україну відвідав та зустрівся з Мельником головний радник президента Бразилії Селсу Аморім.

Мельник став заступником міністра закордонних справ у листопаді 2022 року. До липня минулого року він обіймав посаду посла України в Німеччини, на якій став відомим завдяки низці різких та скандальних заяв, нетипових для дипломатичного спілкування, на адресу цієї країни та її політиків, зокрема пов'язаних з їхньою реакцію на події в Україні та повільне узгодження надання їй озброєнь.

Він вступив на дипломатичну службу ще в 1997 році, почавши роботу старшим консультантом в управлінні зовнішньої політики Адміністрації президента, у 1999-2003 роках працював другим, а згодом першим секретарем посольства України в Австрії, у 2005-2007 - заступником керівника департаменту двостороннього і регіонального співробітництва Секретаріату президента.

У 2007-2012 роках Мельник був консулом України в Гамбурзі (Німеччина), у 2012-2014 очолював Третій територіальний департамент МЗС, у березні 2014 - січні 2015 року був заступником міністра Кабінету міністрів, після чого й став послом у Німеччині.

Зазначимо, що Бразилія, де тепер буде працювати дипломат, не вважається прихильною до України країною: зокрема, її президент Луїс Інасіу Лула да Сілва раніше неодноразово неоднозначно вислювлювався стосовно війни в Україні, пропонувавши створити "клуб миру", зокрема у форматі, схожому на G20 та "обговорити Крим". Посередником в припиненні війни, на його думку, має виступити Китай.

Під час поїздки до самого Китаю бразильський президент заявляв, що США мають припинити заохочувати війну в Україні. При цьому українська влада, попри роздратування, ініціативи Лули коментувала стримано, дякуючи бразильському лідеру за намагання знайти рішення для припинення війни та запрошуючи відвідати Україну особисто.