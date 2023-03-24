Президент Бразилії запропонує створити "клуб миру" для України, в якому Китай виступатиме посередником, - FT

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва планує під час його поїздки до Пекіна запропонувати створити так званий "клуб миру", в якому Китай, за задумом, має виступити посередником в припиненні війни проти України.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Відзначається, що бразильський лідер прагне відновити дипломатичний вплив своєї країни після відносної ізоляції попередньої влади Жаїра Болсонару, водночас він не хоче долучатися до політики західних країн, які надають зброю Україні.

"Ми дуже зацікавлені в сприянні або допомозі створити якусь зустріч, яка б призвела б до мирного процесу. Президент стільки разів казав, що він багато чує про війну, але дуже мало слів про мир. Його цікавлять мирні розмови", — розповів міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра.

Ідея створити "клуб миру" передбачає, що лідери певних країн розпочнуть перемовини щодо припинення бойових дій. Водночас бразильський президент не говорить про обов'язкове виведення російських військ з території України.

Нагадаємо, нещодавно Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни у річницю вторгнення РФ в Україну. Він, з одного боку, передбачає нейтралітет Пекіна, а з іншого — підтримує РФ. При цьому Китай називає агресію РФ проти України не війною, а "українською кризою".

У НАТО та Євросоюзі скептично поставилися до китайського документу. В свою чергу президент України Володимир Зеленський вважає позитивним кроком рішення Китаю оприлюднити свою чітку позицію щодо війни.