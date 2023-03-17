"Це окрема країна". В РНБО оцінили ймовірність того, що Китай стане спільником РФ

Росія в контексті війни сподівається на співпрацю з Китаєм, однак у Раді нацбезпеки й оборони України не розуміють, навіщо це потрібно Пекіну, адже КНР – велика країна, яка має свій шлях розвитку. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтервʼю "Радіо Свобода".

"Ми вважаємо, що Китай – це окрема країна, вона не буде спільником Росії. Тому що ці країни, які спільно з Росією починають брати участь в цих речах, вони є спільниками у вбивстві цивільного населення. Путін під час цієї гарячої фази війни, саме з 24 лютого, вбив 500 наших дітей. Якщо хтось має бажання бути спільником у цьому процесі, маємо мати на увазі, що рано чи пізно за все це треба буде нести відповідальність", – сказав Данілов.

За його словами, РФ та деякі інші країни розраховують на тактику затяжної війни й сподіваються на втому Заходу. І те, що кожна країна має свій власний інтерес, необхідно розуміти.

"Я можу сказати, що надія Росії, що вони її (війну, – ред.) будуть тягнути дуже довго, вони не будуть виправдовуватися, у них внутрішній потенціал вже перебуває на певній межі. Єдине, що їм треба для того, щоб підсилюватися, їм треба залучати інші країни", – висловився секретар РНБО.

Він додав, що перш за все Росії допомагає Іран, однак є ще декілька країн, які в зоні ризику, але вони "не перейшли межу".

Нагадаємо, що Китай у війні РФ проти України з одного боку прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — співпрацює з країною-агресоркою.

У річницю повномасштабної російської агресії Міністертсво закордонних справ Китаю опублікувало "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни. Він не містив конкретних пропозицій, а складався лише із загальних фраз, закликів та побажань. Серед іншого йшлося про необхідність поваги до суверенітету усіх країн і водночас – зняття санкцій.

А нещодавно Politico повідомило, що китайські компанії, зокрема, пов'язані з урядом, відправили російським організаціям 1000 штурмових гвинтівок, бронежилети та деталі для безпілотників. За даними видання, поставки відбувалися з червня по грудень 2022 року.