"Это отдельная страна". В СНБО оценили вероятность того, что Китай станет сообщником РФ

Россия в контексте войны надеется на сотрудничество с Китаем, однако в Совете нацбезопасности и обороны Украины не понимают, зачем это нужно Пекину, ведь КНР – большая страна, которая имеет свой путь развития. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

"Мы считаем, что Китай – это отдельная страна, она не будет сообщником России. Потому что эти страны, которые совместно с Россией начинают участвовать в этих вещах, являются сообщниками в убийстве гражданского населения. Путин во время этой горячей фазы войны, именно с 24 февраля, убил 500 наших детей. Если у кого-то есть желание быть сообщником в этом процессе, то следует иметь в виду, что рано или поздно за все это нужно будет нести ответственность", – сказал Данилов.

По его словам, РФ и некоторые другие страны рассчитывают на тактику затяжной войны и надеются на усталость Запада. И то, что у каждой страны свой собственный интерес, необходимо понимать.

"Я могу сказать, что надежда России, что они ее (войну, – ред.) будут тянуть очень долго, они не будут оправдываться, у них внутренний потенциал уже находится на определенном пределе. Единственное, что им нужно для того, чтобы усиливаться, им нужно привлекать другие страны", – высказался секретарь СНБО.

Он добавил, что, прежде всего, России помогает Иран, однако есть еще несколько стран, которые в зоне риска, но они "не перешли границу".

Напомним, что Китай в войне РФ против Украины с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой – сотрудничает со страной-агрессором.

В годовщину полномасштабной российской агрессии Министерство иностранных дел Китая опубликовало "мирный план" с идеями по урегулированию войны. Он не содержал конкретных предложений, а состоял только из общих фраз, призывов и пожеланий. Среди прочего речь шла о необходимости уважения суверенитета всех стран и одновременно – о снятии санкций.

А недавно Politico сообщило, что китайские компании, в частности, связанные с правительством, отправили российским организациям 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и детали для беспилотников. По данным издания, поставки происходили с июня по декабрь 2022 года.