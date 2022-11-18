Експосла в Німеччині Мельника призначили заступником голови МЗС

Кабінет міністрів призначив колишнього посла України у Німеччині Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ. Про це 18 листопада повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником Міністра закордонних справ України", — написав Мельничук в Telegram.

Він також повідомив, що Кабмін звільнив Василя Володіна з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України. Також уряд тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України на Анатолія Касіяника.

Президент Володимир Зеленський звільник Мельника з посади надзвичайного і повноважного посла України у Німеччині в липні.

Нагадаємо, ще перед російським військовим вторгненням Мельник закликав Німеччину надати Україні озброєння, мотивувавши це тим, що "несе за Україну таку ж історичну відповідальність, як і за Ізраїль".

Після російського вторгнення Мельник найчастіше критикував німецьких політиків, зокрема, названого ним "ображеною ліверною ковбасою" нинішнього керівника уряду Олафа Шольца, за затягування постачання озброєнь Україні та загалом недостатню, на його думку, підтримку України.

Крім того, він заявляв про погане ставлення до українців у Німеччині, закликаючи німців "замислитися" про те, чому в багатьох українців "немає бажання залишатися" в їхній країні.