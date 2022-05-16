Німецький м'ясник відправив українському послу ліверну ковбасу через його висловлювання про Шольца

М'ясник Вальтер Адам із німецького містечка Герксгайм відправив українському послу Андрію Мельнику печінкову ковбасу у святковій упаковці після того, як Мельник назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою" через небажання німецького лідера їхати в Україну.

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Про це повідомляє видання Welt.

Мельник у своєму Twitter відповів м'яснику, запросивши його у гості.

"Шановний майстер-м'ясник Вальтер Адам з Герсгайма! Ми з дружиною з нетерпінням чекаємо на вашу домашню пфальцьку ліверну ковбасу. І ми сердечно запрошуємо вас до Берліна та України", — написав український посол.

У свою чергу, Вальтер Адам вже прийняв запрошення і має намір їхати до Мельника в Берлін.

У процесі приготування печінкової ковбаси є особливості. Справа в тому, що всі ковбаси варять разом, але печінкову потрібно варити довше, тому її залишають одну в посудині, а інші виймають, тому що вони готуються швидше. Звідси пішов вислів про ліверну ковбасу, яка "ображається, бо залишилася одна".

Нагадаємо, на початку травня Мельник розкритикував Шольца через відмову від поїздки до Києва словами: "Розігрувати скривджену ліверну ковбасу — не дуже по-державному".