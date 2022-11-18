Экс-посла в Германии Мельника назначили замглавы МИД

Кабинет министров назначил бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел. Об этом 18 ноября сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем Министра иностранных дел Украины", - написал Мельничук в Telegram.

Он также сообщил, что Кабмин уволил Василия Володина с должности государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины. Кроме того, правительство временно возложило на себя исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины на Анатолия Касияника.

Президент Владимир Зеленский уволил Мельника с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии в июле.

Напомним, еще перед российским военным вторжением Мельник призвал Германию предоставить Украине вооружение, мотивировав это тем, что "несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль".

После российского вторжения Мельник чаще всего критиковал немецких политиков, в частности, названного им "обиженной ливерной колбасой" нынешнего руководителя правительства Олафа Шольца за затягивание поставок вооружений Украине и в целом недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.

Кроме того, он заявлял о плохом отношении к украинцам в Германии, призывая немцев "задуматься" о том, почему у многих украинцев "нет желания оставаться" в их стране.