Україна відправить послом до Бразилії заступника Кулеби, відомого різкими заявами

Влада Бразилії надала агреман на призначення послом України у цій країні нинішнього заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Бразилії.

Зазначимо, що в Україні наразі перебуває головний радник президента Бразилії Селсу Аморім, який, зокрема, напередодні відвідав МЗС та зустрівся з Мельником особисто. "Ми потихеньку змінюємо настрій між Україною та Бразилією", - прокоментував це сам Мельник.

Як ішлося в офіційному повідомденні українського МЗС, сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, а також можливість долучення Бразилії до пошуку шляхів забезпечення сталого та довготривалого миру в Україні на базі поваги до міжнародного права, відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

У цьому контексті, заступник міністра, позитивно відзначивши наміри президента Луїса Інасіо Лули да Сілви сприяти досягненню миру в Україні, запросив Бразилію активно долучитися до роботи ініційованої президентом Володимиром Зеленським "формули миру".

Окремо Мельник висловив вдячність Бразилії за послідовну підтримку України в міжнародних організаціях, солідарність з українським народом, який зазнає важких страждань внаслідок російської агресії, а також за надану Україні гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення.

При обговоренні пріоритетних сфер співпраці в торговельно-економічній сфері співрозмовники наголосили на обопільній зацікавленості у розширенні та поглибленні відносин стратегічного партнерства, існуючих між Україною та Бразилією, та наповненні їх конкретним змістом. Натомість про можливе призначення Мельника послом не повідомлялося.

В свою чергу 11 травня представник Бразилії відвідав Офіс президента, де зустрівся з його керівником Андрієм Єрмаком, іншими посадовцями ОП та міністром екології Русланом Стрільцем.

Бразильській делегації на чолі з Аморімом, зокрема, розповіли про українську "формулу миру", запропоновану Зеленським і спрямовану на припинення війни й подолання наслідків, які спровокувала російська агресія.

"Представники України детально поінформували бразильську делегацію про актуальну ситуацію на фронті, дії російських окупантів, зокрема нещодавні ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та українських громадян", - йдеться в повідомленні ОП.

Також бразильців поінформували щодо ситуації з незаконною депортацією окупантами майже 20 тисяч дітей українських дітей в межах тимчасово окупованих територій та до Росії, а також про шкоду навколишньому середовищу України, якої завдає агресія РФ. Також Єрмак передав запрошення Лулі здійснити візит в Україну у зручний для нього час.

Нагадаємо, що раніше Лула неодноразово неоднозначно вислювлювався стосовно війни в Україні, пропонувавши створити "клуб миру", зокрема у форматі, схожому на G20 та "обговорити Крим". Посередником в припиненні війни, на його думку, має виступити Китай. Під час поїздки до самого Китаю бразильський президент заявляв, що США мають припинити заохочувати війну в Україні. При цьому українська влада, попри роздратування, ініціативи Лули коментувала стримано, дякуючи бразильському лідеру за намагання знайти рішення для припинення війни та запрошуючи відвідати Україну особисто.

Мельник, нагадаємо, став заступником міністра закордонних справ у листопаді 2022 року. До липня минулого року він обіймав посаду посла України в Німеччини, на якій став відомим завдяки низці різких та скандальних заяв на адресу цієї країни та її політиків, нетипових для дипломатичного спілкування.