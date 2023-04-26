"Ми будемо боротися доти, доки зможемо": Кулеба прокоментував пропозиції Бразилії щодо встановлення миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ готовий обговорювати "мирні плани", але якщо вони не містять пунктів про сепаратизм та замороження конфлікту, як пропонує президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Якщо президент Лула да Сілва хоче долучитися до коаліції країн, які прагнуть встановлення миру, поважаючі ці два принципи (територіальна цілісність та не замороження конфлікту — Delo.ua), то ми будемо готові говорити з ним. Але коли він говорить про щось, що виходить за рамки наших принципів, ми реагуємо на це…. На карту поставлено територіальну цілісність всієї країни і безпечне майбутнє. Тому ми будемо боротися за це доти, доки зможемо", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що так званий "мирний план", який пропонує президент Бразилії містить неприйнятні для України пункти. Йдеться про те, що Лула да Сілва висловив думку, що "Україна має поступитися Кримом Росії в обмін на припинення війни і спокій".

Очільник МЗС України підкреслив, що Київ не розглядає варіанти з територіальними поступками, тому план бразильського лідера нездійсненний. Раніше речник МЗС України Олег Ніколенко також заявив, що Україна не торгує своїми територіями і не вбачає жодної причини поступатися хоча би сантиметром української землі.

В свою чергу в ЄС порадили лідеру Бразилії спочатку поїхати в Україну і побачити війну "очима тих, кого бомбили" російські війська, перш ніж брати участь у будь-яких подальших зусиллях зі сприяння миру. Водночас Лула да Сілва у відповідь на запрошення української сторони уже відправив свого спеціального помічника, але особисто здійснити візит не планує.