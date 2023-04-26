"Мы будем бороться, сколько сможем": Кулеба прокомментировал предложения Бразилии по установлению мира

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать "мирные планы", но если они не содержат пунктов о сепаратизме и заморозке конфликта, как предлагает президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Если президент Лула да Силва хочет присоединиться к коалиции стран, стремящихся к установлению мира, уважая эти два принципа (территориальная целостность и не заморозка конфликта — Delo.ua), то мы будем готовы говорить с ним. Но когда он говорит о чем-то, что выходит за рамки наших принципов, мы реагируем на это…. На карту поставлена территориальная целостность всей страны и безопасное будущее. Поэтому мы будем бороться за это до тех пор, пока сможем", — сказал Кулеба.

Он отметил, что так называемый "мирный план", который предлагает президент Бразилии, содержит неприемлемые для Украины пункты. Речь идет о том, что Лула да Силва выразил мнение, что "Украина должна уступить Крым России в обмен на прекращение войны и покой".

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев не рассматривает варианты с территориальными уступками, поэтому план бразильского лидера неосуществим. Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко также заявил, что Украина не торгует своими территориями и не видит никакой причины уступать даже сантиметр украинской земли.

В свою очередь, в ЕС посоветовали лидеру Бразилии сначала поехать в Украину и увидеть войну глазами тех, кого бомбили российские войска, прежде чем участвовать в любых дальнейших усилиях по содействию миру. В то же время Лула да Силва в ответ на приглашение украинской стороны уже отправил своего специального помощника, но лично совершить визит не планирует.