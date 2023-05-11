Украина отправит послом в Бразилию заместителя Кулебы, известного резкими заявлениями

Власти Бразилии предоставили агреман на назначение послом Украины в этой стране нынешнего замминистра иностранных дел Андрея Мельника. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Бразилии.

Отметим, что в Украине ныне находится с визитом главный советник президента Бразилии Селсу Аморим, который, в частности, накануне посетил МИД и встретился с Мельником лично. "Мы потихоньку меняем настроение между Украиной и Бразилией", – прокомментировал это сам Мельник.

Как говорилось в официальном сообщении украинского МИД, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также возможность приобщения Бразилии к поиску путей обеспечения устойчивого и долговременного мира в Украине на базе уважения международного права, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

В этом контексте заместитель министра, положительно отметив намерения президента Луиса Инасио Лулы да Силвы способствовать достижению мира в Украине, пригласил Бразилию активно приобщиться к работе "формулы мира", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Отдельно Мельник выразил благодарность Бразилии за последовательную поддержку Украины в международных организациях, солидарность с украинским народом, который испытывает тяжелые страдания в результате российской агрессии, а также за оказанную Украине гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения.

При обсуждении приоритетных сфер сотрудничества в торгово-экономической сфере собеседники отметили обоюдную заинтересованность в расширении и углублении отношений стратегического партнерства, существующих между Украиной и Бразилией, и наполнении их конкретным содержанием. В то же время о возможном назначении Мельника послом не сообщалось.

В свою очередь, 11 мая представитель Бразилии посетил Офис президента, где встретился с его руководителем Андреем Ермаком, другими должностными лицами ОП и министром экологии Русланом Стрельцом.

Бразильской делегации во главе с Аморимом, в частности, рассказали об украинской "формуле мира", предложенной Зеленским и направленной на прекращение войны и преодоление последствий, спровоцированных российской агрессией.

"Представители Украины подробно проинформировали бразильскую делегацию об актуальной ситуации на фронте, действиях российских оккупантов, в том числе недавних ракетных атаках России на гражданскую инфраструктуру и украинских граждан", - говорится в сообщении ОП.

Также бразильцев проинформировали о ситуации с незаконной депортацией оккупантами почти 20 тысяч детей украинских детей в пределах временно оккупированных территорий и в Россию, а также об ущербе окружающей среде Украины, которую наносит агрессия РФ. Также Ермак передал приглашение Луле посетить Украину в удобное для него время.

Напомним, что ранее Лула неоднократно неоднозначно высказывался по поводу войны в Украине, предлагая создать "клуб мира", в частности в формате, похожем на G20 и "обсудить Крым". Посредником в прекращении войны, по его мнению, должен выступить Китай. Во время же поездки в Китай бразильский президент заявлял, что США должны прекратить поощрять войну в Украине. При этом украинские власти, несмотря на раздражение, инициативы Лулы комментировали сдержанно, благодаря бразильского лидера за попытку найти решение для прекращения войны и приглашая посетить Украину лично.

Мельник же, напомним, стал замминистра иностранных дел в ноябре 2022 года. До июля прошлого года он занимал должность посла Украины в Германии, на которой стал известен благодаря ряду резких и скандальных заявлений в адрес этой страны и ее политиков, нетипичных для дипломатического общения.