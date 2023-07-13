Стефанишина объяснила, почему Зеленский раскритиковал НАТО перед саммитом: дело в формулировках

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НАТО перед саммитом Альянса, поскольку "были попытки размыть формулировки" в отношении страны в итоговом заявлении. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

Она отметила, что все решения Альянса принимаются консенсусом и дискуссии обычно не поднимаются выше уровня послов. Однако по вопросу Украины такой консенсус не был достигнут вплоть до уровня лидеров стран НАТО.

По словам Стефанишиной, Зеленский проводил переговоры с лидерами "Бухарестской девятки", стран Восточной Европы, президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Уже менее чем за сутки до начала саммита мы начали получать сигналы, что есть попытки размыть формулировки с тем, чтобы, возможно, использовать это в будущем. В Украине мы расценили это как неверие в нашу победу, поэтому резко отреагировали", - пояснила чиновница.

Вице-премьер рассказала, что уже во время саммита состоялись прямые переговоры и украинская сторона увидела коммюнике, в котором содержались позиция по приглашению Украины, признание прогресса в реформах, создание Совета Украина-НАТО и подтверждение членства Украины в блоке в будущем.

Саммит НАТО в Вильнюсе: резкое заявление Зеленского

Еще до саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский говорил о наличии всех оснований для политического приглашения страны в НАТО.

Однако генсек Альянса Йенс Столтенберг отмечал, что на встрече не будет обсуждаться приглашение Украины в блок, а для вступления страны сперва необходима победа в войне.

В первый день саммита, 11 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что Альянс не имеет никаких временных рамок для приглашения и членства Украины, назвав это "беспрецедентным и абсурдным".

Тогда он добавил, что таким образом НАТО оставляет возможность торговаться членством Украины в блоке во время переговоров с Россией. А для страны-агрессора это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор.

Когда министра обороны Великобритании Бена Уоллеса попросили прокомментировать эту критику, он сказал о необходимости большей благодарности за оказанную Украине помощь.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на дипломатов и официальных лиц, привлеченных к саммиту НАТО, писало, что слова Зеленского вызвали недовольство у лидеров Альянса и они посоветовали украинскому лидеру "остыть".

Результаты саммита для Украины

Во время встречи было объявлено, что НАТО согласилось отменить План действий по членству для Украины, однако сроки вступления остаются неизвестными.

Кроме того, страны "Большой семерки" утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности. Эти обязательства будут предусматривать в частности:

постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;

повышение оперативной совместимости со странами НАТО;

поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

подготовку и обучение украинских сил;

обмен разведывательными данными;

укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины.

Оценивая результаты саммита, президент Зеленский заявил, что его дискуссии с союзниками на саммите НАТО были очень продуктивны, но при этом он подчеркнул, что никакие гарантии G7 не могут заменить членство в Альянсе и Украина не отступится от своей цели стать членом блока.