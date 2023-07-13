Саммит НАТО в Вильнюсе. Члены Альянса просили Зеленского "остыть" после его критики - СМИ

Президент Владимир Зеленский в начале саммита НАТО, который состоялся 11-12 июля в Вильнюсе, подверг критике позицию стран-членов Альянса по приглашению Украины. Это вызвало недовольство у лидеров НАТО, и они посоветовали украинскому лидеру "остыть".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов и официальных лиц, вовлеченных в саммит.

В первый день саммита Зеленский назвал "абсурдным" неготовность НАТО предоставить Украине приглашение или объявить четкий график членства. Эта "вспышка" разозлила партнеров и они раскритиковали такую реакцию Зеленского.

По словам одного из собеседников издания, во время ужина того же дня, члены Альянса призвали Зеленского "остыть" и пересмотреть свое отношение к обязательству относительно возможного членства и новых гарантий безопасности от стран "Большой семерки".

Это обращение от союзников повлияло на позицию президента Украины.

По информации Bloomberg, лидеры НАТО искали такую формулировку, которая выглядела бы как прогресс в отношении Украины и в то же время не приближала бы Североатлантический союз к войне с Россией.

Как отмечается, Зеленский, критикуя позицию НАТО, хотел повлиять на ход дискуссий на саммите, когда выяснилось, что текст итоговой декларации был изменен на менее выгодные для Украины формулировки. Однако результат оказался обратным.

Итоги саммита НАТО для Украины

По итогам первого дня саммита члены НАТО решили только отменить ПДЧ для Украины. Сроки вступления в Альянсе не могут назвать. Комментируя заявление Зеленского о том, что такая позиция абсурдна, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что "НАТО никогда не давала более сильных обещаний, чем сейчас".

На следующий день страны "Большой семерки" утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности. Зеленский заметил, что важно, что в документ включили фразу "гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО" .