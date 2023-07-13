Саміт НАТО у Вільнюсі. Члени Альянсу просили Зеленського "охолонути" після його критики - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський на початку саміту НАТО, який відбувся 11-12 липня у Вільнюсі, розкритикував позицію країн-членів Альянсу щодо запрошення України. Це викликало невдоволення у лідерів НАТО і вони порадили українському лідеру "охолонути".

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дипломатів і офіційних осіб, залучених до саміту.

У перший день саміту Зеленський назвав "абсурдним" неготовність НАТО надати Україні запрошення або оголосити чіткий графік набуття членства. Цей "спалах" розлютив партнерів і вони розкритикували таку реакцію Зеленського.

За словами одного зі співрозмовників видання, під час вечері того ж дня, члени Альянсу закликали Зеленського "охолонути" і переглянути своє ставлення до зобов’язання щодо можливого членства та нових гарантій безпеки від країн "Великої семи".

Це звернення від союзників вплинуло на позицію президента України.

За інформацією Bloomberg, лідери НАТО шукали таке формулювання, яке виглядало б як прогрес щодо України, і водночас не наближало б Альянс до війни з Росією.

Як зазначається, Зеленський, критикуючи позицію НАТО, хотів повпливати на хід дискусій на саміті, коли з’ясувалося, що текст підсумкової декларації змінили на менш вигідні для України формулювання. Проте результат виявився зворотнім.

Підсумки саміту НАТО для України

За підсумками першого дня саміту члени НАТО вирішили лише скасувати ПДЧ для України. Термінів вступу в Альянсі не можуть назвати. Коментуючи заяву Зеленського про те, що така позиція абсурдна, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що "НАТО ніколи не давала більш сильні обіцянки, ніж зараз".

Наступного дня країни "Великої сімки" затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки. Зеленський зауважив, що важливо, що в документ включили фразу "гарантії безпеки для України на шляху до НАТО".