Стефанішина пояснила, чому Зеленський розкритикував НАТО перед самітом: справа в формулюваннях

Президент України Володимир Зеленський розкритикував НАТО перед самітом Альянсу, оскільки "були спроби розмити формулювання" щодо країни в підсумковій заяві. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що всі рішення Альянсу ухвалюються консенсусом і дискусії зазвичай не піднімаються вище за рівень послів. Однак у питанні України такого консенсусу не було досягнуто аж до рівня лідерів країн НАТО.

За словами Стефанішиної, Зеленський проводив переговори з лідерами "Бухарестської дев’ятки", країн Східної Європи, президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Вже менш ніж за добу до початку саміту ми почали отримувати сигнали, що є намагання розмити формулювання з тим, щоб, можливо, використати це в майбутньому. В Україні ми розцінили це як невіру в нашу перемогу, тому різко відреагували", – пояснила чиновниця.

Віцепремʼєрка розповіла, що вже під час саміту відбулися прямі перемовини, українська сторона побачила комюніке, в якому містилися позиція щодо запрошення України, визнання прогресу в реформах, створення Ради Україна-НАТО та підтвердження членства України в блоці у майбутньому.

Саміт НАТО у Вільнюсі: різка заява Зеленського

Ще до саміту НАТО президент України Володимир Зеленський говорив про наявність усіх підстави для політичного запрошення країни до НАТО.

Однак генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначав, що на зустрічі не буде обговорюватися запрошення України до блоку, а для вступу країни спочатку необхідна перемога у війні.

У перший день саміту, 11 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що Альянс не має жодних часових рамок для запрошення та членства України, назвавши це "безпрецедентним й абсурдним".

Тоді він додав, що таким чином НАТО залишає можливість торгуватися членством України в блоці під час перемовин із Росією. А для країни-агресорки це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор.

Коли міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса попросили прокоментувати цю критику, він сказав про необхідність більшої вдячності за надану Україні допомогу.

Своєю чергою Bloomberg із посиланням на дипломатів і офіційних осіб, залучених до саміту НАТО, писало, що слова Зеленського викликали невдоволення у лідерів Альянсу і вони порадили українському лідеру "охолонути".

Результати саміту для України

Під час зустрічі було оголошено, що НАТО погодилося скасувати План дій щодо членства для України, однак терміни вступу залишаються невідомими.

Крім того, країни "Великої сімки" затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки. Ці зобовʼязання передбачатимуть зокрема:

постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;

підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;

підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовку та навчання українських сил;

обмін розвідувальними даними;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Оцінюючи результати саміту, президент Зеленський заявив, що його дискусії з союзниками були дуже продуктивні, але при цьому він наголосив, що жодні гарантії G7 не можуть замінити членство в Альянсі й Україна не відступиться від своєї мети стати членом блоку.