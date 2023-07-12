"Ми не Amazon". У Британії та США хочуть більше вдячності за допомогу Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес й радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на саміті НАТО заговорили про необхідність більшої вдячності їхнім країнам за допомогу Україні.

Як пише The Guardian, Воллеса на полях саміту запитали про скарги президента України Володимира Зеленського на те, що країна не отримала чіткого графіка чи умов для вступу до НАТО.

Імовірно, йдеться про слова Зеленського, який перед самітом Альянсу назвав "безпрецедентним й абсурдним" те, що НАТО не має жодних часових рамок для запрошення та членства України.

Очільник Міноборони Британії відповів, що українці поспішали отримати всю можливу допомогу, тому не завжди говорили про вдячність за отриману допомогу.

Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності. Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів зброї [...] Іноді ви мусите переконувати законодавців на [Капітолійському] пагорбі в Америці. Бен Воллес міністр оборони Великої Британії

Також він зазначив, що їздив в Україну минулого року, щоб отримати список необхідної зброї.

" Ви знаєте, ми не Amazon . Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб мені дали список", – додав британський урядовець.

Своєю чергою CNN передає, що радник президента США Джейк Салліван під час пресконференції на саміті також сказав про необхідність вдячності. В чиновника відбулася напружена розмова з виконавчою директоркою українського Центру протидії корупції Дарією Каленюк.

Активістка розкритикувала відсутність запрошення України до НАТО.

"Порадьте, будь ласка, що сказати синові? Що президент [США Джозеф] Байден і НАТО не запросили Україну в НАТО, тому що він боїться Росії? Боїться програшу Росії? Боїться перемоги України? Або про непублічну комунікацію з Кремлем, який є терористичною організацією, щоб досягти Мінська-3? Чи готувати свого сина бути військовим і воювати з росіянами, коли йому через 7 років буде 18?" – запитала Каленюк.

Відповідаючи на це, Салліван закликав громадян України протистояти російській агресії, а також вказав на величезний потенціал, який надали США для допомоги в боротьбі, й на постійну солідарність з боку Штатів та інших партнерів.

Чиновник повторив слова Байдена, що вступ України до НАТО прямо зараз означатиме участь Альянсу у війні з РФ, і вказав на необхідність продовження реформ в Україні. А після цього він закликав до вдячності.

Американський народ прагнув, спостерігаючи та бажаючи солідаризуватися з хоробрим і відважним народом України, активізуватись і досягти результатів. І я вважаю, що американський народ справді заслуговує на певну вдячність – від нас, від Сполучених Штатів, від нашого уряду, заслуговує вдячності за свою готовність активізуватися, а також від решти світу. Джейк Салліван радник президента США з нацбезпеки

Однак радник американського президента завершив тим, що народ України "дійсно несе тягар, і ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати його".