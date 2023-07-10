Генсек НАТО вважає, що обговорювати членство України треба після перемоги

Україна стане членом НАТО, але спочатку вона має перемогти у війні проти Росії. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає "Укрінформ".

За його словами, всі союзники погоджуються, що Україна стане членом Альянсу. Однак наразі найбільш нагальним завданням є "забезпечення того, щоб Україна перемогла як суверенна та незалежна держава в Європі".

"Оскільки якщо Україна не вистоїть, то ніякі питання про членство взагалі не будуть обговорюватися", – сказав він.

Як зазначив Столтенберг, дуже важливим є те, щоб союзники продовжували підтримку України зброєю, боєприпасами, підготовкою військових та запчастинами, "щоб вона могла звільнити більше територій, а також стримувати Росію від подальшої агресії".

Він розповів, що на саміті НАТО у Вільнюсі "союзники дійдуть згоди щодо дуже чіткого меседжу в питанні України", але "остаточного рішення ще не прийнято". Зокрема, обговорюється усунення вимоги про план дій щодо членства (ПДЧ) "з тим, щоб процес членства для України складався з одного кроку, а не з двох".

Вступ України в НАТО: очікування від саміту у Вільнюсі

Черговий саміт НАТО розпочнеться вже завтра, 11 липня, й триватиме два дні. Цей саміт буде першим із тих пір, як Україна подала заявку на членство в блоці (попередня зустріч проходила в червні 2022 року в Мадриді).

Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Він вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення країни до НАТО.

Своєю чергою пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт вказувала, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.

Як зауважував генсек НАТО Єнс Столтенберг, під час саміту у Вільнюсі планується затвердити багаторічний пакет підтримки України, який "наблизить країну до Альянсу". Однак на зустрічі не буде обговорюватися запрошення України до блоку.

Що стосується ПДЧ, про можливе усунення якого тепер каже лідер Альянсу, то цей план був зафіксований у 2008 році на саміті в Бухаресті як проміжний етап на шляху України до НАТО.

Але у вересні 2022 року Україна подала заяву на вступ до НАТО, й пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що за рахунок цього "питання ПДЧ зняте з порядку денного".

Сьогодні, 10 липня, Кулеба повідомив, що члени НАТО домовилися про усунення ПДЧ зі шляху України до вступу в Альянс. Однак Столтенберг, коментуючи це, заявив, що переговори щодо остаточної декларації саміту ще тривають, тому поки не на часі коментувати, які саме формулювання там будуть прописані.