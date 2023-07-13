Підсумки саміту НАТО. Україна отримає військову допомогу на 1,5 млрд євро, – Резніков

Україна отримає від міжнародних партнерів військову допомогу на понад 1,5 млрд євро. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він зазначив, що ракети далекого радіусу дії SCALP, танки Leopard, додаткові системи ППО Patriot, навчання пілотів на винищувачах F-16 – це лише деякі речі, про які можна оголосити публічно.

Міністр розповів про таку підтримку:

від Німеччини – новий пакет допомоги на 700 млн євро, який включає 25 танків Leopard 1A5, 40 бойових машин піхоти Marder 1A3, дві системи протиповітряної оборони Patriot, пʼять зенітно-ракетних комплексів Bergepanzer 2, 20 тисяч 155-мм артилерійських снарядів, 5 тисяч димових снарядів;

від Австралії – 30 бронетранспортерів Bushmaster;

від Норвегії – 1 тисяч мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запчастини), а також збільшення бюджету військової допомоги Україні з 240 млн до 930 млн доларів. Крім того, є домовленості про посилення можливостей ППО та артилерії;

від Великої Британії – понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, пакет військової допомоги на ремонт техніки на 64,7 млн ​​доларів;

від Франції – ракети SCALP та додаткове інженерне обладнання для розмінування;

від Нідерландів – домовленість про початок навчання пілотів у серпні, внесок у посилення можливостей ППО та артилерії України;

від Канади – 410 млн доларів в новому фінансуванні й проєктах для підтримки України та посилення трансатлантичної безпеки; посилення ЗСУ бронетехнікою.

"Зустрічі у Вільнюсі були дуже продуктивними", – резюмував Резніков.

Саміт НАТО у Вільнюсі: інші результати для України

Черговий саміт лідерів НАТО відбувся 11-12 липня. Альянс погодився скасувати План дій щодо членства для України, однак терміни вступу залишаються невідомими.

Крім того, країни "Великої сімки" затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки. Ці зобовʼязання передбачатимуть зокрема:

постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;

підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;

підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовку та навчання українських сил;

обмін розвідувальними даними;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що його дискусії з союзниками на саміті НАТО були дуже продуктивні, але він наголосив, що жодні гарантії G7 не можуть замінити членство в Альянсі й Україна не відступиться від своєї мети стати членом блоку.

Також під час саміту відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО. Міністр оборони Олексій Резніков пояснював, що це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна ще не буде членом Альянсу, але перебуватиме у всіх комітетах й у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.