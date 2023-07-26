Из НАПК выгнали заместителя главы: какова причина увольнения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уволило с 26 июля заместителя своего руководителя Андрея Вишневского, занимавшегося вопросами антикоррупционной политики, международного сотрудничества и предотвращения коррупции.

Как говорится в сообщении агентства, чиновник уволен на основании пункта 1 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде (дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя с отдельными категориями сотрудников при определенных условиях).

"Господин Андрей единолично инициировал снятие с рассмотрения разработанного НАПК и внесенного на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроекта, непосредственно влияющего на стабильность и эффективность работы Национального агентства", - заявили в ведомстве.

Пока же до утверждения кандидатуры нового профильного заместителя соответствующие направления работы будет координировать непосредственно глава НАПК, коим является Александр Новиков. При этом НАПК отдало должное усилиям Вишневского, предпринятым для развития антикоррупционной политики Украины, и поблагодарило его за сотрудничество.

В частности, отмечено, что его усилия были важны в разработке и принятии Кабмином стратегически важного для государства документа – Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы, ряда законопроектов, а также привлечении поддержки и усилении сотрудничества с международными партнерами и гражданским обществом.

"Однако Национальное агентство отмечает, что определенные единоличные решения на должности такого уровня могут поставить под угрозу эффективную работу института и недопустимы во время военного положения", - заявили в НАПК.

Кто такой Андрей Вишневский

Вишневский был назначен заместителем Новикова 12 августа 2022 года. До этого он работал на должностях заместителя начальника Главного управления государственной службы (2008-2011) и заместителя министра юстиции (апрель-июнь 2017 года).

В промежутке же Вишневского возглавлял в течение пяти с половиной лет Координационный центр по оказанию правовой помощи, построив общенациональную государственную систему бесплатной правовой помощи (защиты от обвинения, представительства в суде, предоставления правовой информации и консультаций) людям из социально уязвимых групп. В 2016 году он получил звание заслуженного юриста Украины.

С 2017 года был также национальным консультантом Совета Европы, ОБСЕ и Структуры ООН по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин ("ООН Женщины"). Также он основал и возглавлял общественную организацию "Адвокат будущего".

В 2018 году присоединился к антикоррупционной деятельности общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" в качестве члена правления, а уже в следующем году его избрали председателем правления. В 2020 году он был переизбран.