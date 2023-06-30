НАПК попыталось вручить Суркису протокол о конфликте интересов из-за закона о телепуле

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 30 июня составило протокол о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на депутата Верховной Рады из группы "Платформа за жизнь и мир" Григория Суркиса.

Как говорится в сообщении НАПК, его сотрудники "встретили господина Суркиса у здания Рады и предложили ему" ознакомиться с протоколом о нарушении требований пунктов 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса об административных правонарушениях и подписать его.

"Учитывая его отказ от подписания протокола, в нем в соответствии с частью 3 статьи 256 КУоАП сделана соответствующая запись. В дальнейшем НАПК пошлет протокол в суд для рассмотрения по сути", - указывают в агентстве.

В протоколе говорится о действиях депутата в условиях реального конфликта интересов при рассмотрении законопроекта №7719 о внесении изменений в закон о физической культуре и спорте относительно разграничению спортивных мероприятий и соревнований.

Установлено, что Суркис принял участие в рассмотрении законопроекта, изменившего правила трансляции спортивных матчей "Премьер лиги" для того, чтобы ФК "Динамо", президентом которого является его брат, имел возможность держать под контролем права на телетрансляции, которые клуб осуществляет в сотрудничестве с компаниями, входящими в медиагруппу "1+1".

Ранее "Украинская премьер лига" организовывала централизованный показ всех матчей "Премьер лиги" по договору, заключенному с телеканалом Setanta Sports. После же принятия законопроекта функционирование системы централизованной реализации медиаправ футбольных клубов "Премьер лиги" стало невозможным, а дальнейшее сотрудничество с Setanta Sports находится под вопросом.

Напомним, что законопроект №7719 был внесен в парламент группой нардепов 31 августа 2022 года и принят в целом всего через неделю после этого. 29 сентября его подписал президент Владимир Зеленский, несмотря на звучавшие по этому поводу предостережения.